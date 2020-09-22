الناجون من هذا المرض لديهم مناعة ضد كورونا

كتبت فاطمة خليل

توصلت دراسة جديدة إلى أن الناجين من حمى الضنك قد يتمتعون بمستوى معين من المناعة ضد فيروس كورونا الجديد، وحلل باحثون من جامعة ديوك الأمريكية تفشي كوفيد 19 في البرازيل ووجدوا صلة بين انتشار الفيروس والأمراض المنقولة بواسطة البعوض مثل: حمى الضنك، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.





وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور ميجيل نيكوليليس، أستاذ علم الأعصاب بكلية ديوك للطب، إن الفريق قارن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس كورونا مع انتشار حمى الضنك في عامي 2019 و 2020.

ووجدوا أن المناطق التي تقل فيها معدلات الإصابة بالفيروس التاجي وتباطؤ نمو الحالات كانت مواقع عانت من تفشي حمى الضنك هذا العام أو العام الماضي، وهذا يعني أنه من المحتمل أن الأجسام المضادة لحمى الضنك قد تمنع العدوى - ويمكن أن تحيد - فيروس كورونا.

هذه النتيجة المذهلة تثير الاحتمال المثير للاهتمام لوجود تفاعل مناعي متبادل بين الأنماط المصلية لفيروس Flavivirus الخاص بحمى الضنك وفيروس كورونا SARS-CoV-2 ، كما كتب المؤلفون، مشيرين إلى الأجسام المضادة لحمى الضنك وفيروس كورونا.

إذا تم إثبات صحة هذه الفرضية، فقد تعني أن الإصابة بحمى الضنك أو التحصين بلقاح فعال وآمن لحمى الضنك يمكن أن ينتج مستوى معينًا من الحماية المناعية ضد فيروس كورونا.

وقال نيكوليليس إن النتائج مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن الدراسات السابقة أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لحمى الضنك في دمائهم يمكن أن تكون نتيجة اختبار الأجسام المضادة لـ COVID-19 إيجابية كاذبة حتى لو لم يصابوا بفيروس كورونا.

وقال نيكوليليس "يشير هذا إلى وجود تفاعل مناعي بين فيروسين لم يكن أحد يتوقعه، لأن الفيروسين ينتميان إلى عائلتين مختلفتين تمامًا".

ومع ذلك ، أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات الصلة.

يسلط الضوء على وجود علاقة كبيرة بين انخفاض معدل الإصابة والوفيات ومعدل نمو COVID-19 في السكان في البرازيل حيث كانت مستويات الأجسام المضادة لحمى الضنك أعلى.

تنجم حمى الضنك عن فيروس حمى الضنك الذي ينتقل عن طريق بعوض الزاعجة المصرية المصابة.

يعاني معظم الناس من أعراض قليلة أو معدومة، لكن أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض يمكن أن يعانون من آلام في العضلات أو المفاصل، وصداع ، وارتفاع في درجة الحرارة ، وغثيان وقيء.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، إذا تطورت العدوى لتصبح "حمى الضنك الشديدة" ، فقد تكون مهددة للحياة.

لا يوجد علاج لفيروس حمى الضنك وتختفي معظم الأعراض بعد أسبوع.

يوجد في البرازيل ثالث أعلى إجمالي في العالم من الإصابات بـ COVID-19 مع أكثر من 4.4 مليون حالة - بعد الولايات المتحدة والهند فقط.

في ولايات مثل بارانا وسانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول وماتو غروسو دو سول وميناس جيرايس - مع ارتفاع معدل الإصابة بحمى الضنك العام الماضي وأوائل هذا العام - استغرق COVID-19 وقتًا أطول للوصول إلى مستوى مرتفع من انتقال العدوى في المجتمع مقارنة إلى ولايات مثل Amapá و Maranhão و Pará ، حيث كانت حالات حمى الضنك أقل.

وجد الفريق علاقة مماثلة بين تفشي حمى الضنك وانتشار أبطأ لـ COVID-19 في أجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، وكذلك آسيا والجزر في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

قال نيكوليليس إن فريقه اكتشف اكتشاف حمى الضنك بالصدفة، خلال دراسة ركزت على كيفية انتشار COVID-19 عبر البرازيل ، حيث وجدوا أن الطرق السريعة لعبت دورًا رئيسيًا في توزيع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

بعد تحديد مناطق معينة خالية من الحالات على الخريطة ، ذهب الفريق للبحث عن تفسيرات محتملة.