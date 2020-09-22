اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النائب العام السويسري يطالب بسجن القطري ناصر الخليفي 28 شهرا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:30 م
النائب العام السويسري يطالب بسجن القطري ناصر الخليفي 28 شهرا الخليفى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن النائب العام السويسري يطالب بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة بى إن سبورت 28 شهرا، في قضية الخيانة والفساد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت قناة العربية، إن النائب العام السويسري يطالب بسجن الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم السابق فالك 36 شهرا.

وفى وقت سابق، قال النائب الاتحادي السويسري ، اليوم الثلاثاء ، إن رواية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، شبيهة بالأسطورة.

وكشف النائب العام السويسري، أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ5 ملايين يورو.

وكشف النائب العام عن أن رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص. واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".


الخليفى

سويسرا

فالك

القضاء السويسرى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النائب العام السويسرى يكشف تفاصيل تحريض القطرى ناصر الخليفى ضد مصر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 04:04 م

النائب العام السويسري يتهم ناصر الخليفي بتشجيع فالك على خيانة فيفا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 02:53 م

النيابة الاتحادية بسويسرا تؤكد وعود فالك للخليفى بحقوق البث قبل قرار الفيفا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:25 ص

كيف تمثل قضية ناصر الخليفى أكبر فضيحة للدوحة خارجيا؟.. القضية تعزز صورة قطر الدولية الغارقة فى الفساد والرشاوى.. ورئيس "بى إن سبورت" يواجه عقوبات بالسجن فى قضية منح حقوق البث التلفزيونى

الأحد، 20 سبتمبر 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة