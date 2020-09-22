"المنيا" تقرر تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالعزب المتاخمة للمدن

المنيا – حسن عبد الغفار

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارا، بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بنسب تخفيض تصل إلى 50%، وذلك في المناطق المتاخمة للمدن "العزب" للاستخدام " السكنى " فقط، والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرارى المحافظ رقم 365 لسنة 2019 ، 549 لسنة 2020.

أكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثاني على التوالي، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار من 40-50 %، وقد تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثانية، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصاديه للمواطنين، مؤكدا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن استقبال 87 ألفا و845 طلبا للتصالح، مؤكدا على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر، وهو التاريخ الذى حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وناشد "القاضي" المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيا بالتصالح.



اسعار-التصالح-فى-مخالفات-البناء-بالمنيا-(1)



اسعار-التصالح-فى-مخالفات-البناء-بالمنيا-(2)



اسعار-التصالح-فى-مخالفات-البناء-بالمنيا-(3)



اسعار-التصالح-فى-مخالفات-البناء-بالمنيا-(4)



اسعار-التصالح-فى-مخالفات-البناء-بالمنيا-(5)