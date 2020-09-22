المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر تستقبل 146 مرشحا محتملا للبرلمان حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات الكشف الطبى على المرشحين المتقدمين لإنتخابات مجلس النواب، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة ، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 146 من المرشحين لإنتخابات مجلس النواب من يوم الجمعه 11/9/2020ً حتى اليوم الثلاثاء، والتى من المقرر أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.

وقال الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية بمحافظة الأقصر، إن الخطوات للمرشحين تشمل التالى:- (يقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة، ويقوم بملئ طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ثم يتم التوجه إلى مديرية الشئون الصحية بالأقصر لسداد الرسوم، ثم يتوجه إلى مكان الكشف فى الموعد المحدد لإستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وعند ظهور النتائج يتوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة لإستلام خطاب يقدمه إلى لجنة الإنتخابات ضمن الأوراق المطلوبة للترشح، كما أن المجالس الطبية ستقوم بتقديم كشف مجمع بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الإنتخابية بالمحكمة الإبتدائية بالأقصر).

وتابع حمزة ، قائلا : يقوم المرشح بالدخول على الموقع لتحديد مكان وميعاد الكشف، ثم يتوجه إلى مديرية الشئون الصحية لدفع الرسوم 2850 جنيه، ويحصل على 2 إيصال يقدم أحدهم للمحكمة والآخر لمقر الكشف.

ومن جانبه، أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه سيتم الكشف على المتقدمين للترشح بإنتخابات مجلس النواب، فى مقرات مستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى ومقر المجالس الطبية المتخصصة تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر.