القومية للأنفاق تعلن استئناف حفر مترو الزمالك اتجاه الكيت كات بداية أكتوبر

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط استئناف أعمال حفر المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو من محطة مترو الزمالك اتجاه محطة الكيت كات بداية شهر أكتوبر المقبل.



وأضافت المصادر لليوم السابع أن ماكينة الحفر متوقفة فى محطة صفاء حجازى بالزمالك لإجراء صيانة دورية استعدادا لاستئناف أعمال الحفر وتخطية النيل فى اتجاه الكيت كات مع بداية الشهر المقبل.



ويشمل مشروع العتبة ـ الكيت كات أو الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث 4 محطات من العتبة حتى الكيت كات هى (العتبة ـ ناصرـ الزمالك ـ الكيت كات) ومخطط انهاء تنفيذه منتصف العام المقبل، والجزء الثانى ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف 2022، والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.



والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ إجمالى طولها 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.









