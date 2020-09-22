الفاو: تدابير احتواء جائحة كورونا تزيد من انعدام الأمن الغذائى

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن الاجراءات التى يتخذها العالم للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد تتسبب فى انعدام الأمن الغذائى، وقالت الفاو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "تدابير احتواء جائحة كوفيد 19 تؤثر على سبل العيش وتزيد من انعدام الأمن الغذائى. تعيد منظمة الأغذية والزراعة توجيه عملها وتوسّع نطاقه لتعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود والتعافي".



حساب الفاو على تويتر

وكانت قد أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن تأثير تفشي فيروس كورونا على التجارة العالمية غير مسبوق ويؤثر على جميع الإمدادات الغذائية في العالم، وطالبت بإعادة توجيه وتوسيع نطاقها فيما يتعلق بالتجارة وسلامة الغذاء بالتزامن مع جائحة كورونا العالمية.

وقالت منظمة الفاو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "تأثير كوفيد_ 19 على التجارة العالمية غير مسبوق ويؤثر على جميع جوانب سلاسل الإمداد الغذائى، وتقوم منظمة الفاو بإعادة توجيه وتوسيع نطاق عملها بشأن معايير التجارة و سلامة الأغذية، ولا بد أن يكون سكان العالم جزءًا من الحل لإعادة البناء بشكل أفضل".

وكشف تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، أنه أصبح من الضروري تغيير النظم الغذائية فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد عددهم بشكل كبير وسط ندرة المياه والتغير المناخى، ويجب أن يعالج هذا التحول التحديات المتمثلة فى ضمان توافر الأغذية، وتسهيل الوصول إليها، وثباتها، واستخدامها بطرق توفر للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية فرصاً لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية والإنتاجية.

ومع ضمان استدامة النظم الإيكولوجية في المنطقة، وتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. ولا يزال استخدام الابتكار والرقمنة محدوداً في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

ورغم أن الوضع الحالي مستقر في أرجاء المنطقة، إلا أن جائحة كوفيد-19 يمكن أن تؤثر سلباً على عدد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مستقبلاً. وقد يؤثر الركود الاقتصادي العالمي المتفاقم وطول فترة اضطراب سلاسل الامداد عالميا ومحلياً، بشكل كبير على إنتاج وتوافر الغذاء وسهولة الوصول إليه.