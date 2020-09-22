الصين ترد على اتهامات ترامب: رئيس أمريكا ينشر فيروسا سياسيا بالأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

ردت الصين على اتهامات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لها بالتسبب فى انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت الصين، أن ترامب ينشر فيروسا سياسيا فى الأمم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بدأ الرئيس الأمريكي حديثه بمهاجمة الصين لدورها في تفشي وباء كورونا على مستوي العالم، قائلا: "يجب أن نحاسب الأمة التي أطلقت هذا الطاعون على العالم"، واصفًا فيروس كورونا بأنه "العدو غير المرئي" و"فيروس الصين".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت ببناء اقتصاد قوى وضخم خلال الـ3 سنوات الماضية تحت إدارته، وأنه بفضل قراراته الاقتصادية بالانسحاب من الاتفاقيات التى تضر بالمواطن الأمريكى.