الصحة: علاج المتواجدين فى القوائم الانتظار تخطى 4 مليارات جنيه حتى الآن

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار، إن علاج المتواجدين في قوائم الانتظار لم يتوقف أثناء فترة كورونا رغم تحويل عدد كبير من المستشفيات إلى عزل، موضحاً أن علاج المتواجدين في قوائم الانتظار تخطى مبلغ 4 مليارات جنيه حتى الآن ولا يزال العمل قائماً.

وأضاف مصطفى، خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنه تم عودة عمليات زراعة قرنية العين التي توقفت أثناء فترة كورونا، مشيراً إلى أن متوسط قوائم الانتظار للمرضى 21 يوماً حتى يدخل لإجراء العملية الجراحية، ومهتمون بقطاع الصعيد في علاج المرضي.

كانت قد عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التى يتم إجراؤها.

وأشار مجاهد إلى أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألفا و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.