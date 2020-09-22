وقال المدير العام لمركز تشوماكوف أيدار إيشموخاميتوف - حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر 2020".
يذكر أن روسيا كانت قد سجلت أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم تحت مسمى "Sputnik V" في أغسطس الماضي، والذي قام بتطويره مركز "جمالي" وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.