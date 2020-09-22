موسكو (أ ش أ)

سمحت وزارة الصحة الروسية اليوم الثلاثاء بإجراء تجارب سريرية للقاح أخر ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي طوره مركز تشوماكوف الروسى، وذكر بيان للصحة الروسية أن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في التجارب، التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية، وأشار البيان إلى أن اللقاح الجديد ستبدأ عليه تجارب سريرية في مناطق روسية، مثل كيروف وسانت بطرسبورج ونوفوسيبيرسك.. موضحا أنه بعد التطعيم سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يوما.