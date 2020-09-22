الشرطة الفرنسية تنقل مسئولة بـ"شارلى أيبدو" من منزلها بعد تهديدها بالقتل

كتب: أحمد علوى

نقلت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء مديرة الموارد البشرية في صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة من منزلها بعد تلقيها تهديدات بالقتل الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت مجلة لو بوان الفرنسية.

وقالت ماريكا بريت التي تحظى بحماية الشرطة منذ حوالى خمس سنوات عقب الهجوم على مقر صحيفة شارلي إيبدو في يناير 2015، إن التهديدات كانت "على قدر يكفي لأخذها بجدية"، مضيفة أنها لن تعود إلى المنزل.

وأوضحت بريت لمجلة "لو بوان" الأسبوعية في عدد الإثنين "كان لدى 10 دقائق لأجمع أغراضى وأغادر منزلي عشر دقائق لأترك ورائي جزءًا من حياتي، هذه فترة قصيرة بعض الشيء، هذا أمر وحشي جدا".

وتتزامن هذه التهديدات مع محاكمة 14 متهمًا لدورهم في الاعتداءات العنيفة التي زرعت الخوف والغضب في فرنسا والخارج واستهدفت في يناير 2015 صحيفة "شارلي إيبدو" ورجال شرطة وزبائن محل لبيع الأطعمة اليهودية أسفرت عن مقتل 17 شخصا.

وقُتل 12 شخصا، من بينهم بعض من أشهر رسامي الكاريكاتور في فرنسا، في 7 يناير 2015، عندما شنّ الأخوان سعيد وشريف كواشي هجوما إرهابيا مسلحا على مكاتب شارلي إيبدو في باريس.

وأضافت بريت للمجلة أن هناك "قدرا هائلا من الكراهية المحيطة بشارلي إيبدو" قائلة إن المغادرة القسرية من منزلها "تترجم المستوى غير المسبوق من التوتر الذي يتعين علينا التعامل معه".

وِأشارت إلى أنه منذ بدء المحاكمة التي دفعت شارلي إيبدو إلى إعادة نشر رسوم النبي محمد "تلقينا كل أنواع الرسائل المروعة خصوصا تهديدات تنظيم القاعدة ودعوات لإنهاء المهمة التي بدأها الأخوان كواشي". وهدد تنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر صحيفة شارلي إيبدو بتكرار الاعتداء الذي طال موظفيها.