الشرطة البريطانية تصف قيود جونسون الجديدة بالسخيفة.. والشركات تستغيث: سنفلس

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الشرطة انتقدت قواعد بوريس جونسون الجديدة ووصفتها بأنها "سخيفة" و"هراء" حيث يقول أصحاب الأعمال الصغيرة إنهم سيفلسون إذا بقي العمال في منازلهم مرة أخرى. وواجه رئيس الوزراء البريطانى انتقادات من جميع الجهات بعدما تحول عن مساعيه لإعادة فتح أماكن العمل بعد بضعة أسابيع فقط من إخبار موظفي المكتب بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.

وأشات الصحيفة إلى أنه تعرض للهجوم لإدخاله تدابير جديدة بما في ذلك حظر على المطاعم والحانات بحلول الساعة 10 مساء و 200 جنيه استرليني غرامة لكسر القواعد بين القيود الجديدة على التجمعات في إنجلترا.

كما أعلن رئيس الوزراء أنه يتيح الجيش لمساعدة الشرطة في تطبيق قواعد صارمة جديدة بشأن فيروس كورونا.

وقال إن الضباط سيكون لديهم الآن "خيار الاعتماد على الدعم العسكري عند الاقتضاء '' حتى يتمكنون من مواجهة منتهكي القواعد حيث كشف أن الغرامات تضاعفت إلى 200 جنيه إسترليني.

لكن داونينج ستريت استبعد نشر الجنود في الشوارع ، قائلاً إنه سيتم استخدامهم في "إعادة ملء واجبات معينة ، مثل أدوار المكاتب وحراسة المواقع المحمية ، حتى تتمكن الشرطة من تنفيذ الاستجابة للفيروس".

وانتقد كين مارش رئيس اتحاد شرطة العاصمة الإعلان ووصفه بأنه "هراء" وقال الرئيس الوطني لاتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز جون أبتر إنه "يفتقر إلى أي تفاصيل".

وفي الوقت نفسه ، وصفت كيت نيكولز ، الرئيسة التنفيذية لشركة UKH Hospitality ، القيود بأنها "ضربة قاضية أخرى" للعديد من الشركات.

في الوقت نفسه حذر نواب حزب المحافظين من أنه يجب ألا يكون هناك "إغلاق رئيسي" آخر، قائلين إن قرار التخلي عن حملة العودة إلى العمل سيسبب "الفزع" بين العمال الذين يعيشون في "مساكن مكتظة".