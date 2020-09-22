السيطرة على حريق لتجمع قمامة بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، من السيطرة على حريق شب بمنطقة مركز شباب إبراهيم بك بشبرا الخيمة بتجمع للقمامة، دون خسائر بالأرواح.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ من أهالى منطقة إبراهيم بك بحى شرق شبرا الخيمة، يفيد نشوب حريق تجمع للقمامة، مما تسبب في انتشار كثيف للدخان بالمنطقة.

على الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، لموقع الحريق، وتم الجفع بسيارتى إطفاء، وتمت السيطرة على النيران بتجمع القمامة، دون خسائر بالأرواح، كما تتم الآن أعمال التبريد لمكان الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى أو امتداده لمناطق مجاوره.