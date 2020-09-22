السيسى يتلقى دعوة من سلفا كير لحضور توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضوراللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وضيو ماطوك وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن "جلواك" نقل للرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان"سلفا كير"، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحةالسودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر القادم.