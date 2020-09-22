اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:21 م
السيسى: الإصلاح الاقتصادى مكن مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كورونا الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه على الصعيد الاقتصادى واتساقا مع المنظور الشامل لرؤية "مصر 2030" فالحق أنه لولا الدعم الذى أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلى، والذى كان لنجاحه إسهام كبير فى تحصين الاقتصاد، وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف السيسى في كلمته أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أننا من بين عدد قليل من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة،  بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين عاما، فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى فى مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة، إلى جانب صياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلا لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم وكذا التركيز على أولوية الرعاية الصحية،  باعتبارها حقا رئيسيا من خلال تبنى العديد من المبادرات والبدء فى تنفيذ مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين وهى كلها الجهود التى تعد إسهاما مباشرا لصون حق المواطن فى عيش كريم.

 


السيسى

الرئيس السيسي

السيسي

الأمم المتحدة

كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى عن سد النهضة: النيل ليس حكرا لطرف ومياهه لمصر ضرورة للبقاء

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:11 م

السيسى يطالب بتحقيق الطموحات المشروعة لشعب فلسطين فى إقامة دولته المستقلة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:07 م

السيسى: مصر ستتصدى لتجاوز الخط الأحمر "سرت – الجفرة" دفاعا عن أمنها القومى

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:01 م

السيسى أمام الأمم المتحدة: من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:58 م

السيسى أمام الأمم المتحدة: يجب أن نتبنى جميعاً نهجاً يضمن تنفيذ القرارات الدولية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة