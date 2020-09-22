السيسى أمام الأمم المتحدة: يجب أن نتبنى جميعاً نهجاً يضمن تنفيذ القرارات الدولية

كتب عامر مصطفى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عقد الشق رفيع المستوى للجمعية العامة هذا العام يكتسب أهمية خاصة لمواكبته مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء للأمم المتحدة، وكذلك مع تزامن جائحة فيروس كورونا فى العالم أجمع وما أصابه من خسائر بشرية مؤلمة وخسائر اقتصادية واجتماعية.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر بحكم تاريخها وموقع الإفريقي والإسلامي واعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، اغتنم هذه المناسبة لكي استعرض بعض الإجراءات، ومن الضروري أن نبني جميعاً نهجاً يضمن تنفيذ القرارات الدولية، كما يجب توافر الإرادة السياسية اللازمة لدي تنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمم المتحدة.

ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنعقد افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا.

وافتتحت الأمم المتحدة أسبوعها الدبلوماسي أمس الاثنين بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها، في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيرش شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية.