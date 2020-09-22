السيسى أمام الأمم المتحدة: لم نتاجر أو نبتز ولم نقصر فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء 6 ملايين لاجئ

كتب محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أننا دون متاجرة أو ابتزاز لم نقصر أبدا فى أداء واجبنا الإنسانى إزاء نحو ستة ملايين مهاجر ولاجئ ممن اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الحروب والأزمات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة وتستضيفهم مصر حاليا على أرضها وبين شعبها حيث يتمتعون بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة للمصريين دونما أى عون أو دعم يعتد به من شركائنا الدوليين رغم الأهمية التى يعلقونها على حقوق هؤلاء المهاجرين.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسى أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة