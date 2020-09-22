اليوم السابع
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"الرى" تكشف عن أسباب ارتفاع منسوب المياه فى محافظة البحيرة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:08 ص
"الرى" تكشف عن أسباب ارتفاع منسوب المياه فى محافظة البحيرة المهندس محمد السباعي
كتب سمير حسنى

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قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الرى، أن ارتفاع منسوب المياه في أراضى طرح النهر بالبحيرة يعود إلى الاختناقات بسبب التعديات الضخمة على حرم النهر مثل البناء المخالف أو الردم.، منوها بأن الارتفاع يتراوح من 80 إلى 120 سم، وتستمر أيام قليلة .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن الوزارة تعمل على تحقيق العديد من المكاسب أهمها غسيل المجرى المائى وتحسين جودة المياه وحل مشكلة زيادة الأمونيا.

وأشار إلى أن نصيب محافظة البحيرة من مياه النيل تصل إلى 80 مليون متر مكعب يوميا، لكن الوزارة لا تستطيع صرف نصف هذه الكمية نتيجة التعديات على أراضى طرح النهر.

وعن المكاسب المتعلقة بالمشروع القومي لتبطين الترع، قال متحدث وزارة الرى، نستهدف في المرحلة الأولى حتى منتصف 2022 حوالى 7 الاف كيلو متر طولى، وهى الترع التي تعانى من المشاكل، فضلا عن المكاسب البيئية والحضارية، واستعادة الشكل التصميم للترع نفسها.

 

 

 

 


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النيل

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محافظة البحيرة

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