اليوم السابع
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الرئيس الإيرانى: لسنا ورقة مساومة فى الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:20 م
الرئيس الإيرانى: لسنا ورقة مساومة فى الانتخابات الأمريكية روحانى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى: "قاتلنا بمفردنا ضد الإرهابيين وداعش"، متابعا: "من يتفاخر بمحاربة الإرهاب هو من صنعه ويفرض علينا العقوبات"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الإيراني، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العقوبات الأمريكية على إيران تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، متابعا: "الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض علينا لا المفاوضات ولا الحرب".

وتابع حسن روحانى: "الديمقراطية تعني ضمان سيادة الدول ولا تعني التدخل في شئون الآخرين"، مستطردا: "لسنا ورقة مساومة في الانتخابات الأمريكية، وحان الوقت لنقول لا للتنمر والعجرفة وحقبة الهيمنة قد انتهت".


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