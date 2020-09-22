الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع والمتعاملون يبتعدون عن العملات عالية المخاطر

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات عزل جديدة في أوروبا.

وتراجعت الأسهم أمس الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع.

وفتحت الأسهم الأوروبية على صعود اليوم فيما واصل الدولار الأمريكي الصعود بينما هبطت العملات العالي المخاطر فيما تمثل إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة موجة ثانية من إصابات كوفيد-19 تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 93.848 ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة في لندن.

واستمرت خسائر العملات عالية المخاطر، وفقد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7185 وهو أقل مستوى في شهر. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.6643 مقابل الدولار الأمريكي.

ونزل اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار عند 1.17235 دولار.

ونزلت كل من الكرونة السويدية والنرويجية وسجلتا أقل مستوى في شهرين عند 9.3615 مقابل الدولار كما ضعفتا مقابل اليورو.