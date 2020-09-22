وأضافت أن الولايات المتحدة ستعاقب أى دولة تتجاهل العقوبات ضد إيران، مشيرة إلى أن واشنطن ستستخدم كل الخيارات لمنع طهران من مواصلة نشاطها المزعزع للمنطقة.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أمس /الإثنين/ فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني لدعم تأكيد الولايات المتحدة بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على طهران.