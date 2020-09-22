التنمية المحلية تشيد بمحافظة كفر الشيخ لفتحها 97 مركزا لاستقبال راغبى التصالح

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشادت وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لفتحها 97 مركزاً لاستقبال راغبي التصالح في مدن وقرى المحافظة، منهم 9 مراكز بمدن المحافظة، وإضافة إلى 88 مدرسة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره إعلام محافظة كفر الشيخ، كما وجهت وزارة التنمية المحلية في خطابها الذي أرسلت لكافة المحافظة أنه يمكن التنسيق مع محافظة كفر الشيخ في هذا الأمر، مما أدى لتخفيف الزحام على المراكز التكنولوجية، وزيادة عدد الطلبات، وتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة والعمل أثناء الإجازات.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه رسالة شكر عبر خطاب وجهه لتعليم كفر الشيخ الشكر برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولكل العاملين بالـ88 مدرسة والتي تلقت راغبي التصالح، ووفرت لهم كافة الإمكانيات، وكان محل إشادة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية .