اليوم السابع
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"التعليم" تمد التقديم لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر بمجموع 210 درجات

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:28 م
"التعليم" تمد التقديم لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر بمجموع 210 درجات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فتح باب التقديم للطلاب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية  حتى 30 سبتمبر 2020، وذلك عبر الاستمارة الإلكترونية التالية:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkC1JuIierXWApdWaj_SWOVeTISeEzrnjJEygdv94sX59W4w/viewform

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، إن الوزارة قررت مد فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية حتى 30 سبتمبر 2020، وتقليص مجموع القبول لـ 210 درجة، حتى تتسنى الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الالتحاق بأول مدرسة بمصر متخصصة بمجال تجارة التجزئة، والذي يعد من أهم التخصصات التي تحتاجها مصر في هذه الآونة، ويخدم معظم الصناعات المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه جاري الآن اختيار فريق عمل المدرسة من  المعلمين والإداريين عن طريق المقابلات الشخصية التي يخضعون لها؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وتضم المدرسة 3 أقسام ( قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية).



 


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