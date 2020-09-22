التعليم تحدد غدا أخر موعد لتسجيل امتحان Est لطلاب الدبلومة الأمريكية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ EST لطلاب الدبلومة الأمريكية أيام 28 و29 سبتمبر2020، و إتاحة التسجيل من خلال الرابط https://est.moe.gov.eg/

امتحان EST، إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـ SAT و الـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I و EST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـ SAT، ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.