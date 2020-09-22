التحقيق مع عاطل انتحل صفة موظف بحى مصر القديمة للنصب على مواطن

كتب سليم على -كريم صبحى

تباشر نيابة مصر القديمة الجزئية ، التحقيق مع عاطل انتحل صفة موظف بأحد أحياء بمصر القديمة، واستولى على مبلغ مالى من أحد المواطنين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى "قيمة التصالح فى مخالفة العقار سكنه وملك والده" وكذلك بطاقة الرقم القومى خاصته عقب إيهامه بأنه أحد موظفى الحى التابع له العقار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال تكثيف الجهود تم تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة "له ملعومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بانتحاله صفة موظف بالحى بقصد النصب على المواطنين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتم بإرشاد المتهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وهاتفى محمول قام بشرائهما من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.