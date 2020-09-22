اليوم السابع
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البيت الأبيض يحث الكونجرس على إقرار مشروع قانون منفصل لمساعدة شركات الطيران

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:42 م
البيت الأبيض يحث الكونجرس على إقرار مشروع قانون منفصل لمساعدة شركات الطيران البيت الأبيض
رويترز

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قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى، اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب تحث المشرعين الأمريكيين على إقرار مشروعي قانونين منفصلين لمساعدة شركات الطيران وقطاعات أخرى، بالنظر إلى الفشل في الوصول إلى إتفاق على حزمة أوسع لتمويل تحفيزي.

ووصل الكونجرس الأمريكي إلى طريق مسدود بشأن جولة أخرى من التحفيز الاقتصادي تهدف لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا التي قتلت حتى الآن أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وتطالب شركات الطيران، التي تواجه هبوطا ضخما في الطلب بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس، بمساعدات إضافية لتفادي تسريح آلاف الموظفين بعد أول أكتوبر تشرين الأول. لكن مساعدين بالكونجرس يقولون إن مشروع قانون منفصل من غير المرجح أن يتم إقراره بالنظر إلى طلبات للمساعدة من صناعات كثيرة أخرى تعاني مشاكل.

وقالت ماكناني إن محادثات حول مشروع قانون تحفيزي أوسع مستمرة مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي. وأضافت أن موافقة البيت الأبيض على قبول مشروع قانون بقيمة 1.5 تريليون دولار قد تؤدي إلى بعض التقدم.


البيت الابيض

الكونجرس

شركات طيران

اخبار امريكا

قوانين امريكا

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