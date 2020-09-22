"البحيرة " تتلقى 160 ألف طلب تصالح مخالفات بناء بقيمة 595 مليون جنيه

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى 30 سبتمبر الجارى ، مشيرا الى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين.

ونوه المحافظ ، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الان 160 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 595 مليون جنيه.

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم ، المنسق العام لقانون التصالح ، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الاسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة بشأنه.