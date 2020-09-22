الاسترلينى يهبط لأدنى مستوى فى حوالى شهرين بعد الإعلان عن قيود جديدة بشأن كورونا

رويترز

تخلى الجنيه الاسترلينى، عن مكاسبه الأولية وهبط إلى أدنى مستوياته في حوالي شهرين بعد اليوم الثلاثاء بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن قيود للتغلب على موجة جديدة من فيروس كورونا.

وحذر جونسون من أن الإجراءات الجديدة قد تظل سارية ستة أشهر.

وهبط الاسترليني 0.75 بالمئة إلى 1.2720 دولار بحلول الساعة 1650 بتوقيت جريتش، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو تموز، بعد أن كان صعد 0.13 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.17 بالمئة إلى 91.99 بنس لليورو.