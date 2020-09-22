الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط مخبأ صواريخ جنوب شرق الرطبة

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ صواريخ وقواعد للإطلاق جنوب شرق الرطبة في الأنبار.
وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن "الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وقوة من فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة وقوة من فوج المغاوير، تمكنت من مداهمة أحد الدور المتروكة والتي تعود لعائلة داعشية في وادي الخزيمي جنوب الطريق الدولي السريع جنوب شرق الرطبة، تستخدم وكرا ومحطة للاستراحة ومنطلقا لتنفيذ هجمات إرهابية".
وأضافت أنه "تم ضبط بداخله خمسة صواريخ كاتيوشا وثلاث منصات لإطلاق الصواريخ فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".
الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط مخبأ صواريخ جنوب شرق الرطبةالثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 10:56 م
الجيش العراقى - صورة أرشيفية
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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ صواريخ وقواعد للإطلاق جنوب شرق الرطبة في الأنبار.
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