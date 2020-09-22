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الإليزيه: ماكرون دعا أردوغان إلى وقف أي أعمال أحادية تثير التوتر

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:53 م
الإليزيه: ماكرون دعا أردوغان إلى وقف أي أعمال أحادية تثير التوتر ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا نظيره التركى رجب طيب أردوغان إلى وقف أي أعمال أحادية تثير التوتر، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أمام الأمم المتحدة أن التدخلات الأجنبية في ليبيا فاقمت الأزمة ولا بد من احترام حظر السلاح.

وقال ماكرون: "هناك من يقوم بنقل المرتزقة والإرهاب إلى ليبيا ونعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا".

وتابع وغف سكاي نيوز عربية: "ندعو إلى حوار فعال مع تركيا لتفادي النزاع في شرقي المتوسط. ندعو تركيا لتوضيح تصرفاتها في ليبيا".

وخلال كلمته، تحدث الرئيس الفرنسي قائلا: "العالم في وضعه الراهن لا يمكن اختزاله بالخصومة بين الصين والولايات المتحدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "بناء تحالفات جديدة".


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