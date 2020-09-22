الإعدام لسائق لاتهامه بقتل شخص والتمثيل بجثته فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سعد سرحان وعضوية المستشارين ممدوح شلبي وإبراهيم عميرة وسكرتارية أمجد سمير بالإعدام شنقاً بحق سائق يدعي "ح .س" 33 سنة مقيم بمطاي لقتله "س. س" 33 سنة، ودفع 100 ألف جنيه لأسرة المجني عليه، حيث استمعت هيئة المحكمة الي شهادة الشهود.

تعود أحداث القضية إلى عام 2016 حيث شهد مركز بني مزار شمال المنيا وقوع حادث قتل شخص والتمثيل بجثتة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلي أن الجثة لشخص يدعي "سمير. س" وأن المتهم بقتله سائق يدعي "ح. س" 33 سنة حيث قام باستدراجه إلي منطقة نائية بسيارته وقام بقتله مستخدما سلاح أبيض وسلاح ناري ثم ألقي بجثته فى منطقة نائية.

وتبين أن سبب الحادث وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم وإحالته إلي المحاكمة.