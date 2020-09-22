الإعدام شنقا لـ 3 متهمين لقتلهم تاجر مواشي وسرقته أمام ابنته بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، اليوم، على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا لـ 3 أشخاص؛ لاتهامهم بقتل تاجر مواشي أمام ابنته بغرض سرقته بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 30469 جنايات الزقازيق لسنة 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول "أ.ح.ع" تاجر مواشي، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بعدة أعيرة نارية في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ح.ع" 23 سنة، فلاح، و"أ.ال.ع" 25 سنة، سباك، و"إ.ص" عاطل، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنهم قتلوا المجني عليه أمام ابنته، وذلك بغرض سرقته مبلغ مالي منه.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.