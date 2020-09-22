الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة غداً وأمطار على السواحل الشمالية

كتب أسامة عبد الحميد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غرباً وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ، وشبورة مائية على القاهرة والوجه البحرى.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وعلى جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، كما تنشط على غرب جنوب الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيدوجنوب سيناء يكون الطقس معتدل.