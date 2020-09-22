استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 بـ833 جنيها

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء فى مصر، بعد تراجعها مساء أمس بقيمة 12 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط أوقية الذهب عالمياً إلي 1909 دولارا بسبب البيع لجنى الأرباح.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها.

عيار 24 : 952 جنيها

الجنيه الذهب: 6664 جنيها.

أوقية الذهب 1909 دولارات.

وكان الذهب هبط صباح أمس الإثنين بقيمة 6 جنيهات، ثم هبط مساء بقيمة 12 جنيها ليبلغ إجمالي هبوط سعر الذهب أمس في مصر 18 جنيها للجرام، على خلفية الهبوط بالسعر العالمي للذهب باكثر من 40 دولار.

ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط.

الذهب هو الوسيلة الافضل والاكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.