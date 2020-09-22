اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:52 ص
خالد صلاح
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ارتفاع عدد قتلى حادث انهيار مبنى في الهند إلى20 شخصا ورئيس الوزراء يعزى الأهالى ..صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:42 ص
ارتفاع عدد قتلى حادث انهيار مبنى في الهند إلى20 شخصا ورئيس الوزراء يعزى الأهالى ..صور محاولات لإنقاذ أهالى تحت الأنقاض
أ ش أ - وكالات

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ارتفعت حصيلة القتلى في ولاية "ماهاراشترا" الهندية إلى 20 شخصا؛ جراء انهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق.
 
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم، الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 20 شخصا آخرين على الأقل من تحت أنقاض المبنى المنهار، من بينهم طفلان يبلغ الأول من العمر أربعة أعوام، فيما يبلغ الثاني من العمر عامين، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، إضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات الحادث.
 
 
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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن حزنه إزاء الخسائر في الأرواح جراء هذا الحادث، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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يذكر أن المبنى يعود إلى أكثر من 30 عاما، وكان يحتاج إلى إصلاحات، ولم يتم تنفيذها بسبب الإغلاق بعد انتشار فيروس كورونا.
 
ويعد انهيار المباني من الأمور الشائعة في الهند خلال موسم الأمطار الذي يستمر من شهر يونيو إلى سبتمبر كل عام، حيث تضعف مياه الأمطار الغزيرة أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيء أو قديمة.
 
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