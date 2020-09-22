ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى كندا بنسبة 75% خلال سبتمبر

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ارتفعت إصابات فيروس كورونا بشكل كبير في كندا خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت الحالات اليومية في البلاد بنسبة 75% خلال أقل من 30 يوما.

وقالت كبير أطباء كندا الدكتورة تيريزا تام، إن متوسط عدد الحالات اليومية في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 849 اعتبارا من 18 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن بداية الشهر في 2 سبتمبر عندما أفاد مكتب الصحة العامة بأن عدد الحالات اليومية للأيام السبعة السابقة كان 490.

وأوضحت تام أن 875 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في كندا تشير إلى أن انتقال العدوى كان يحدث قبل أسبوعين، وأضافت "هذا يعني أن هناك الكثير من الإصابات منتشرة، وستزداد الأمور سوءا إذا لم نبذل قصارى جهدنا لإبطاء انتشار الفيروس".

وأكد مكتب الصحة العامة أن السلطات الصحية لا يمكنها التعامل مع هذه الزيادة الجديدة بمفردها وأن مكافحة الفيروس مسؤولية الجميع.

وقالت وزيرة الصحة في مقاطعة أونتاريو الكندية كريستين إليوت، "بالنسبة للموجة الثانية، نحن مستعدون للأسوأ وجاهزون لمواجهته، كما أننا مستعدون لمواجهة ما قد يستجد بين الإثنين"، وأضافت أن الحكومة باشرت بتنفيذ جزء من الخطة، بما في ذلك تكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس.