احمى نفسك وأحبابك من الإنفلونزا بهذه الخطوات.. إنفوجراف

فى كل عام، يصاب ملايين بالإنفلونزا كل عام، وبينما يتمكن البعض من الشفاء فى غضون أسبوع، فإن البعض قد يلقى مصرعه بسبب الإنفلونزا الموسمية، ولهذا فإن ثمة خطوات يمكن من خلالها التهيؤ لها، والتى اتفق عليها مجموعة من الأطباء، التى توفر لنا الأمان والوقاية من الإنفلونزا، وحماية أحبابنا منها.

طرق الحماية من الأنفلونزا: التطعيم ضد الإنفلونزا، غسل الأيدي بانتظام، عقم متعلقاتك الشخصية، مثل الهاتف أو الكمبيوتر وسطح المكتب، احذر لمس عينيك وأنفك وفمك، وإذا اضطررت فاستخدم منديلاً أو اغسل يديك.

من طرق الحماية من الأنفلونزا أيضا: ارتداء الكمامة، فهى لا تحمى فقط من فيروس كورونا، ولكن من الإنفلونزا الموسمية وباقي الفيروسات.. والنوم جيدا، فقلة الراحة والنوم تزيد احتمالية الإصابة لذا فلابد من النوم 8 ساعات على الأقل، وزيارة الطبيب والبقاء فى المنزل، وابق فى المنزل إذا كنت مصابا وقم بزيارة الطبيب إذا كنت تعانى من أعراض شديدة.



ارتداء الكمامة يجمي من الانفلونزا



احمى نفسك وأحبابك من الإنفلونزا







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طرق الحماية من الانفلونزا







كيف تحمى نفسك وأحبابك من الإنفلونزا



