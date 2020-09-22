اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:50 م
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اجتماع تنسيقى بين صحة وتعليم جنوب سيناء ستعدادا للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 05:10 م
اجتماع تنسيقى بين صحة وتعليم جنوب سيناء ستعدادا للعام الدراسى الجديد الدكتور أيمن رخا - وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء :محمد حسين - فايزة مرسال

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عقد اليوم اجتماع تنسيقً بين مسئولى الصحة ومسئولى التعليم ،  بجنوب سيناء ، للتحضير للعام الدراسى الجديد،  شارك فى الاجتماع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء لمتابعة آلية تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية  داخل المدارس بكافة مدن المحافظة للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشار العدوى .

جاء ذلك خلال حضور التدريب المشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين مديريات وإدارات الصحة والتعليم على مستوى الجمهورية لوضع آلية تنفيذ خطة وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس إستعدادا للعام الدراسى الجديد .

و أكد الدكتور أيمن رخا ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء على أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين العاملين بقطاعى الصحة وتعليم جنوب سيناء للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس للحد من إنتشار العدوى  لافتا  لجاهزية قطاع الطب الوقائى بالمديرية فى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية اللازمة داخل المدارس للتصدى لمرض كوفيد 19 للحد من إنتشار العدوى .

وشدد رخا ، على أهمية دور أولياء الأمور فى رفع الوعى والتثقيف الصحى للطلاب والمحافظة على التباعد الإجتماعى ووضع مسافة لاتقل عن متر بين الطلاب ، والتطهير الدورى للأسطح بصفة مستمرة مع توفير كافة المستلزمات والمطهرات ، وغسل اليدين بصفة مستمرة ، واتخاذ اللازم نحو المحافظة على تهوية الفصول . مؤكدا على أهمية منع التدخين داخل المدارس لتوفير مقومات بيئة صحية داخل المدارس .

 

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