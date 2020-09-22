وأوضح أن "التدريبات الدولية مهمة، لكن في هذا الوضع، من الأهم الحفاظ على السيطرة على فيروس كورونا".
وكان من المفترض أن تكون مناورات "آركتيك لوك" العسكرية الحلقة الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في منطقة البلطيق والتي تعكس التوترات المتزايدة بين العديد من الدول الغربية وروسيا.

 