هلسنكى(أ ش أ)

أعلنت فنلندا إلغاء المناورات العسكرية الدولية "آركتيك لوك" التى كان من المقرر إجراؤها بمشاركة 20 ألف جندى من 13 دولة، بسبب فيروس كورونا، وقال وزير الدفاع الفنلندى أنتى كايكونين - فى بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن القيود المفروضة جعلت إجراء المناورات "أمرا مستحيلا"، ما دفع لجنة السياسة الخارجية والأمن في فنلندا إلى الاستعاضة عن هذه المناورات الدولية بتدريب على المستوى الوطني سيشارك فيه 15 ألف عسكري.