إقبال الأهالى على مراكز الصحة بشمال سيناء بمبادرة 100 مليون صحة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مقرات المراكز الصحية المنفذة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بشمال سيناء إقبالا من الأهالى للاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيان لها، أن الاقبال شهدته المراكز بمختلف أنحاء المحافظة .

وقالت ابتسام مشرف تمريض الرعاية الأساسية إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 سنة وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وقال فتحى عثمان مسؤل التثقيف والإعلام إن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم كذلك تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنه بالمراكز الحضرية بالمحافظة، وتأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

كما شهدت مقرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بمناطق مركز نخل بوسط سيناء إقبال من الأهالى .

وافاد بيان صادر عن الإدارة الصحية بمركز نخل ، بنجاح إنطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة لجميع المواطنين من سن 40 سنة وكذلك الفئة العمرية من 18 - 40 والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بإرتفاع فى نسبة السكر بالدم وإرتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

ويقوم فريق متابعة برئاسة الدكتورمصطفى أمين عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بنخل بمتابعة العمل ويضم الفريق كلا من محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد ومسئول إعلام تنظيم الأسرة بالإدارة و سهام على عطيه مشرفة التمريض بالإدارة.

وتواصلت فى مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، حملة المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية.