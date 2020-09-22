إصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم

سوهاج _ محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم بسوهاج حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة وزوجته ونجليه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بأخميم ووجود 4 مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محددة "ملاكي" قيادة المدعو "محمد ا ع" 35 سنة مهندس ويقيم القاهرة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من، قائد السيارة وزوجته "صفية ا ع" 33 سنة ربة منزل والطفلة "تسبيح م ا ع" 7 سنوات والطفل "براء م ا ع" 5 سنوات نجليهما ويقيمون بذات الناحية بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفي قنا العام، وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.