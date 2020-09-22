اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:45 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى إسبانيا ترتفع 10800 حالة إلى 682267

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:05 م
إصابات كورونا فى إسبانيا ترتفع 10800 حالة إلى 682267 تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا ارتفع 10800 اليوم الثلاثاء عن اليوم السابق ليصل إجمالا إلى 682267.

وشمل ذلك 3125 حالة تم تشخيصها في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن هذه الأرقام اليومية تميل إلى أن تكون أعلى بكثير بعد تحديث إحصاء العدوى بأثر رجعي، بعد أن تجاوزت الحالات عشرة آلاف يوميا معظم الأسبوع الماضي.

ومع وفاة 21 مريضا بكوفيد-19 الناجم عن كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30904.  


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