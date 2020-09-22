اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:45 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 6.8 مليون ووفياتها تلامس 200 ألف

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:45 م
إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 6.8 مليون ووفياتها تلامس 200 ألف تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل ستة ملايين و825697 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 39345 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 438 إلى 199462.

وأجرت المراكز إحصاءها الجديد لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بإحصاء أجرته قبل يوم.

وليس ضروريا أن تطابق أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع عدد الحالات التي تعلن عنها الولايات الأمريكية كل على حدة.  


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