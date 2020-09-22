إرهابي إخواني يسب المصريين ويطالبهم بحرق الأقسام ومدينة الإنتاج.. فيديو

كتب محمد شعلان

بعد أن خرج المقاول الهارب محمد علي، في مقطع فيديو، يسب فيه الشعب المصري على الهواء ويصفهم بـ"البقر" بسبب عدم المشاركة في مظاهرات 20 سبتمبر، فقد الإرهابي الإخواني صبري شهوان، عقله بعد فشل دعوات التظاهر والفوضى التي تدعت إليها جماعة الإخوان في 20 سبتمبر الجاري، ووجه الإخواني صبري شهوان السباب للمصريين على غرار المقاول الهارب محمد علي، وبدأ في توجيه الشتائم بألفاظ بذيئة للمصريين.

آسفة عالالفاظ بس لازم. تشوفوا الحالة اللي وصلها الخرفان ونازلين شتيمة في الشعب بشكل هستيري يلا الله يكون في عونكوا معلش 😂

دا القيادي الاخوانجي الهربان بره صبري شهوان 😎#الشعب_يريد_اعدام_الاخوان pic.twitter.com/cCw4O6NuwQ — تحيا مصر (@shimaa3060) September 22, 2020

وحرض الإرهابي صبري شهوان، على اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي واحراقها لبث مواد اعلاميه تفضح ارهابهم، كما طالب المتطرفين باستخدام الأسلحة الثقيلة لحرق أقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات، ومواجهة رجال القوات المسلحة بالأسلحة وتصفية كل من يخالف توجهاتهم وتنفيذ ما اسماه "تحرير مصر".

الجزء التاني من كلام الاخوانجي الهربان صبري شهوان بعد وصلة الشتيمة في الشعب بيقول احنا نازلين نحارب الجيش والشرطة

في حد لسه مش فاهم هماعايزين ايه؟ #الشعب_يريد_اعدام_الاخوان pic.twitter.com/SFyxnWgCl0 — تحيا مصر (@shimaa3060) September 22, 2020

وفي وقت سابق، سلطت قناة إكسترا نيوز الضوء على حالة الارتباك التى تشهدها جماعة الإخوان بعد فشل دعواتها التحريضية فى 20 سبتمبر، حيث عرضت فيديو للمقاول الهارب محمد على وهو يسب المصريين، حيث واصل المقاول الهارب تطاوله على الشعب المصرى، بعد أن رفض المواطنون الاستجابة لدعواته المسمومة، التى تسعى إلى نشر الفوضى والتخريب بمصر، ووجه محمد على شتائمه إلى المصريين، حيث وصف الشعب المصرى بـ"البقر" و"المتخلف".

من جانبه، أكد على بكر الخبير المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، أن لجوء المقاول الهارب محمد على إلى الهجوم على الشعب المصرى، ووصفه بالبقر، يؤكد سوء أدب تلك الجماعة الإخوانية وحلفائها فى الخارج، وحالة الارتباك التى تعيشها الجماعة خلال الفترة الراهنة.

وبآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج محدش شاف الثورة ياولاد.. قائمة ترند تويتر فى مصر وبعض الدول العربية، حيث سخر مغردون فيه من فشل دعوات المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان فى الحشد للتظاهرات بهدف زعزعة استقرار الوطن، ليثبتوا مجددا أن الشعب المصرى أصبح واعيا بما يكفى لكشف مخططات الشر من هؤلاء والحفاظ على مقدرات الوطن.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال إبراهيم مهدى: "كل يوم يصطدم حلم الإخوان فى مصر بشجاعة وقوة الشعب المصرى الذى أطاح بكل أحلامهم وأوهامهم فى العودة للمشهد من جديد"، وسخر أحمد فتوح، قائلا: "محدش شاف الثورة يا ولاد.. لا كنت فى الحمام ساعتها مأخدتش بالى".