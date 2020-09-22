إحالة 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار بسوهاج إلى الجنايات

سوهاج - عمرو خلف

قرر المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج إحالة 8 متهمين ومقيمين بدائرة مركز المراغة الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، فى منزل أحد المتهمين بدائرة المركز.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، عن قيام المتهمين بالحفر داخل منزل أحد المتهمين للتنقيب عن الآثار، وبحوزتهم بعض الآلات والمعدات الخاصة بالحفر.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين أثناء الحفر فى المنزل، وبمواجهتهم اعترفوا جميعا بالتنقيب عن الآثار، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.