إحالة عاطل متهم بترويج مخدر الهيروين فى منطقة السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهم بترويج مخدر الهيروين، لمحكمة الجنايات، وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 280 جرام"- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.