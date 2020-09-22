أول مجمع غذائي للخضروات والفواكه ببورسعيد يضاف للمشروعات التنموية

بورسعيد - محمد فرج

بورسعيد علي موعد خلال الأيام المرتقبة لافتتاح أول مجمع غذائى للخضروات والفواكه واللحوم ، يضاف إلى إنفراداتها بالمشروعات التنموية على مستوى مصر ،حيث صمم على أحدث طراز معمارى بارزار يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم .

ومن جهة أخرى يعد "البازار" الجديد الأحدث من نوعة في مصر مثلما كان سوق الاسماك وستكون تلك المنطقة ، مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء المحافظة والمحافظات الاخري ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات ابناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية بالاضافة الي ٤ بنوك و ٨ مطاعم دورين

واكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال تصريحات صحفية ان " البازار" الجديد ينهي مع سوق الاسماك اكبر بؤرة اسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحي العرب لتتحول الي منطقة الداون تاون للتسوق الغذائي لابناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الاسماك والخدمات الفريدة التي يضمها كلا منهما

لافت بأنه جارى الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالبازار تمهيدا لافتتاحة ، مضيفا : أن البازار الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق ، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الاسواق العشوائية ببورسعيد ، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين .