اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 08:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أفراد الإطفاء في كاليفورنيا يسابقون الزمن لإخماد الحرائق المشتعلة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 07:56 ص
أفراد الإطفاء في كاليفورنيا يسابقون الزمن لإخماد الحرائق المشتعلة حرائق كاليفورنيا - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد خمسة أسابيع من اندلاع حرائق الغابات المميتة في كاليفورنيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى غير مسبوق والرياح العاتية، كافح أفراد الإطفاء الحرائق يوم الاثنين لتعزيز مكاسبهم في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى عودة الطقس القاسي والعاصف.

وخسرت كاليفورنيا بالفعل مساحات من الأراضي في حرائق الغابات هذا الصيف أكثر من أي عام سابق مع اندلاع عشرات الحرائق كان الكثير منها بسبب عواصف رعدية كارثية أحرقت قرابة 3.4 مليون هكتار منذ منتصف أغسطس آب.

وكان الرقم القياسي المسجل سابقا أقل من مليوني هكتار وكان في عام 2018.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 19 ألفا من أفراد الإطفاء واصلوا معركتهم لإخماد 27 حريقا كبيرا في أنحاء الولاية حتى يوم الاثنين.

وقالت الإدارة إن الحرائق دمرت قرابة 6100 منزل ومبان أخرى وقتلت 26 شخصا بينهم ثلاثة من أفراد الإطفاء.

وأتت الحرائق التي اندلعت في أوائل الشهر الجاري على مليوني هكتار في ولايتي أوريجون وواشنطن ودمرت في المجمل 4400 مبنى وأودت بحياة عشرة أشخاص.

 


كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا

حرائق الغابات

الغابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة