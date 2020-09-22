أشعة بمستشفى بنها الجامعى تكشف وجود تليفون فى معدة شخص منذ 7 أشهر

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت أشعة تليفزيونية تم إجرائها بمستشفيات بنها الجامعية، عن وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن، وقال استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وتم اكتشاف وجود تليفون بمعدته.

وأوضح الطبيب، أن المريض أكد أنه قام ببلع التليفون منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم اي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتابع استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، أنه تم تحويله لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، ويتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.