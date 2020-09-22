أسكتلندا تحظر الزيارات المنزلية للحد من انتشار فيروس كورونا فى الشتاء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه سيتم حظر الزيارات المنزلية فى جميع أنحاء اسكتلندا، حيث تتحرك رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجون للحد من سبب رئيسي للإصابة بفيروس كورونا قبل الشتاء.

في حين أن بيان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، يوم الثلاثاء، لم يتضمن قيودًا مباشرة على المقابلات الاجتماعية، وقالت الوزيرة الأولى فى أسكتلندا إنها ستمدد الحظر المفروض على زيارة الأسرة في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث قالت إن القيود لها تأثير بالفعل على تصاعد معدلات الإصابة.

ومع ذلك ، ناشدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية للامتثال طوعا للوائح اعتبارا من يوم الأربعاء.

وطلبت "محاولة الاستمرار فى الابتسام ، والاستمرار في الأمل والاستمرار في البحث عن بعضهم البعض"، وأكدت أن اسكتلندا ستفرض أيضًا حظر تجول في الساعة 10 مساءً في الحانات والبارات والمطاعم، اعتبارًا من يوم الجمعة أيضًا، بعد إعلان مماثل من حكومة المملكة المتحدة في وقت سابق. وأكدت أيضًا دعمًا ماليًا بقيمة 500 جنيه إسترليني لذوي الدخل المنخفض الذين يُطلب منهم عزل أنفسهم.

وقالت ستورجن للبرلمان، أن أي جهد لتقليل معدل الإصابة مرة أخرى "يجب أن يعالج المحرك الرئيسي للعدوى" ، مضيفة: "نحن نعلم أيضًا من الاختبار والحماية ، ومن تجاربنا الخاصة، أنه من الصعب جدًا الحفاظ على مسافة جسدية و لدينا ، على سبيل المثال ، تهوية جيدة داخل منازلنا".

وتشمل الاستثناءات من الحظر المفروض على الاجتماعات الداخلية أولئك الذين يشكلون أسرًا كبيرة، ورعاية الأطفال غير الرسمية والتجار.

اقتصرت التجمعات الداخلية والخارجية في اسكتلندا على ستة أشخاص من أسرتين قبل أسبوعين، على الرغم من أن الأطفال لا يحتسبون في المجموع.

سيظل الناس قادرين على مقابلة الأسر الأخرى في أماكن الضيافة وفي الهواء الطلق ، بما في ذلك في الحدائق الخاصة.