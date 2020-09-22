اليوم السابع
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أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:00 ص
أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية مهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر خطوط الصعيد حاليا من القاهرة حتى أسوان بكافة القطارات المكيفة بأنواعها والعادية بأنواعها والروسية الجديدة التى تم بدء الدفع بها مؤخرا، وذلك خلال الجدول التالى:
 

المحطـــات

مميزة

محسنة

(روسى)

مكيف أسبانى

مكيف VIP

أولى

ثانية

أولى

ثانية

القاهرة / بنى سويف

6

30

50

45

85

70

القاهرة / المنيا

12

40

85

65

135

100

القاهرة / أسيوط

16

50

100

80

170

125

القاهرة / سوهاج

19

55

115

85

195

135

القاهرة / قنا

22

65

135

100

230

155

القاهرة / الاقصر

24

75

145

110

245

165

القاهرة / أسوان

28

85

175

125

295

190
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت هيئة السكة الحديد قامت نهاية يوليو الماضى بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، ووصلت غلى 150% للعادى.

وشمل قرار هيئة السكة الحديد استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%.

 


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